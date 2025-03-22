В Совфеде заявили о попытке Европы превратить США в изгоя

Страны Западной Европы хотят превратить США в международного изгоя на фоне прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал предупреждение властей Великобритании и Германии к своим гражданам об опасности поездок в США.

По словам Пушкова, встает вопрос, чем теперь ответит Трамп на проявление «небывалой европейской враждебности к США».

До этого Пушков высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение возглавить все западные силы, которые не согласны с политикой Трампа.

По его словам, французский президент оказался одним из главных организаторов усилий по продолжению конфликта на Украине.

27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Как заявил Макрон, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.