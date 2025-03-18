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Власти Украины прокомментировали сообщения о передаче порта Одессы России

«Телеграф»: власти Украины отказались говорить о передаче порта Одессы России
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Wikimedia Commons

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались говорить о передаче порта Одессы России. Об этом пишет «Телеграф».

«Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся», — отметил собеседник издания.

Незадолго до этого газета The New York Times писала, что в Киеве обеспокоены тем, что США на фоне развития контактов с Россией и обсуждения урегулирования конфликта на Украине могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности, порта Одессы.

В Белом доме ясно дали понять, что Россия, безусловно, сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что она получит «почти всю территорию, которой она владеет» в рамках СВО на Украине, добавило издание.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. Она отказалась раскрывать «с этой трибуны» подробности, так как, по ее словам, будет неразумно и забегать вперед перед разговором президента США Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский призвал США не идти навстречу России в вопросе перемирия.

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