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В Японии впервые не стали упоминать слово «нападение» в контексте конфликта РФ и Украины

Глава МИД Японии отказался от слова «нападение», говоря о конфликте на Украине
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Kyodo News/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые не стал упоминать слово «нападение», говоря о российско-украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в последние годы политический истеблишмент Японии, говоря о проблемах во взаимодействии с Российской Федерацией, подчеркивал, что она «напала» на Украину. Новое выступление главы МИД обошлось без этого слова.

Дипломат заявил, что в отношениях между Японией и Россией существует «много проблемных моментов», эти отношения находятся в сложном состоянии.

При этом Такэси Ивая подчеркнул, что Япония помнит, что Россия является ее соседом, поэтому ищет взаимопонимания, однако все будет исходить из своих национальных интересов.

РИА Новости отмечает, что глава японского МИД изменил свою риторику, отвечая на вопрос, какой будет политика Токио, если взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся. Таким образом Такэси попросили прокомментировать телефонный разговор президентов США и России.

Ранее глава МИД Японии Ивая впервые призвал к взаимопониманию с Россией.

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