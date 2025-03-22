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Уиткофф обвинил американские СМИ в информационной блокировки конфликта на Украине

Уиткофф: американские СМИ предвзяты при освещении конфликта на Украине
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Global Look Press

Американские СМИ предвзяты при освещении конфликта на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Это не цензура в прямом смысле, но мы все это терпели. Медиа движутся вместе, как стадо», — сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что своими решениями журналисты обеспечивают информационную блокировку, которая не позволяет американцам понять полную картину конфликта.

Также спецпосланник обратил внимание на отношение СМИ к президенту США Дональду Трампу. По его словам, во время прошлых интервью о главе Белого дома Журналисты вырезали все положительные высказывания.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Спецпосланник добавил, что если бы российский лидер встретился с ним, то это было «чрезвычайно любезно с его стороны».

Ранее в СВР заявили, что британским СМИ поставили задачу демонизировать президента США.

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