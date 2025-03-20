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СМИ утверждают о подготовке Швецией элитных войск для противостояния России

WSJ: Швеция готовит войска на севере страны для противостояния РФ в Арктике
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Global Look Press

Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что на севере Швеции бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны.

Издание подчеркивает, что шведские военные должны будут поддерживать силы Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих государств.

По информации WSJ, на севере Швеции проходят подготовку также американские военные.

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее в МИД раскрыли суть отношений между РФ и Китаем в вопросе Арктики.

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