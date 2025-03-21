Власти Нидерландов захотели резко увеличить численность своей армии

Власти Нидерландов собрались увеличить численность армии королевства с 75 тыс. сразу до 200 тыс. человек. Об этом сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники.

По данным издания, Минобороны страны планирует набрать гораздо больше людей. При этом незадолго до этого в оборонном ведомстве говорили, что нужно набрать в общей сложности всего 100 тыс. человек. В материале отмечается, что в это число будут входить военнослужащие, гражданские лица и резервисты.

По словам экспертов в области обороны, с учетом новых амбиций королевства в долгосрочной перспективе «нельзя исключать возможность возвращения обязательной военной службы». Формально в Нидерландах все еще действует обязательная военная служба, но с 1997 года молодым людям больше не нужно ее проходить.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике. В публикации отмечается, что на севере Швеции бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны.

Издание подчеркивает, что шведские военные должны будут поддерживать силы Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих государств.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.