В Госдуме ответили на слова Зеленского о туризме в Крыму

Для европейцев нужно организовать туристический инфотур в Крым. Об этом RT заявил депутат Госдумы, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с туризмом на полуострове.

«Наши оппоненты должны убедиться, что регион живет, развивается и счастлив. В том числе идет активное развитие и в части туристической инфраструктуры. Россияне любят полуостров. Для нас Крым — частичка нашей души», — сказал депутат.

Тарбаев добавил, что руководство Крыма намерено достичь не менее 10 млн туристов в год. При этом к 2030 году доля туристического сектора в ВРП полуострова должна достичь 7,5%, отметил глава комитета.

20 марта Зеленский заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах региона было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Зеленского за слова о туризме в Крыму.