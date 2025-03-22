Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на слова Зеленского о туризме в Крыму

Депутат Тарбаев: для европейцев нужно организовать туристический инфотур в Крым
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Для европейцев нужно организовать туристический инфотур в Крым. Об этом RT заявил депутат Госдумы, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с туризмом на полуострове.

«Наши оппоненты должны убедиться, что регион живет, развивается и счастлив. В том числе идет активное развитие и в части туристической инфраструктуры. Россияне любят полуостров. Для нас Крым — частичка нашей души», — сказал депутат.

Тарбаев добавил, что руководство Крыма намерено достичь не менее 10 млн туристов в год. При этом к 2030 году доля туристического сектора в ВРП полуострова должна достичь 7,5%, отметил глава комитета.

20 марта Зеленский заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах региона было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Зеленского за слова о туризме в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами