Трамп заявил, что хочет разорвать отношения с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разорвать отношения с Японией, назвав договор с ней «несправедливым и бесполезным». Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на японское издание Shukan Gendai.

По словам Трампа, Токио получает большие выгоды от союза с Вашингтоном, но при этом не несет ответственности за защиту американцев.

«Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас», — отметил Трамп.

Автор издания Юдзи Фусэ опроверг слова американского президента, напомнив об американских базах в стране. Вашингтон использовал их во всех конфликтах США в Азии, в частности, с Вьетнамом.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уточнил, что согласно договору между Японией и США Токио и не должен защищать Соединенные Штаты. Речь в документе идет только об использовании военных баз.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов.

Политик также подчеркнул, что его страна больше не может позволить себе защищать Канаду, поскольку та, как утверждает он, «не тратит» денежные средства на свою армию.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.