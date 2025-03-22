СМИ утверждают, что Трамп может снять санкции с Турции

Fox News: Трамп может снять санкции с Турции и одобрить продажу F-16

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции. Об этом сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что президент США также открыт к идее продажи Анкаре истребителей F-16 и F-35.

В ноябре 2024 года глава минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара повторно направила США запрос на получение не поставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем.

В январе 2023 года Эрдоган объявил о том, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них. По его словам, Турция выплатила США около $1,4 млрд.

Ранее Лавров объяснил, в каком случае Турция сможет продать С-400 ради самолетов F-35.