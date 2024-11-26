США могут передать Турции истребители F-35

Турция повторно направила США запрос на получение не поставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось. Об этом заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер, передает агентство IHA.

«У нас там [в США] 6 самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем [истребитель] Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты», — сказал министр оборонного ведомства.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем.

В январе 2023 года Эрдоган объявил о том, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них. По его словам, Турция выплатила США около $1,4 млрд.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.