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Лавров объяснил, в каком случае Турция сможет продать С-400 ради самолетов F-35

Лавров: в контрактах по продаже С-400 есть графа о конечном пользователе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Анкаре необходимо согласие Москвы для продажи поставленных Россией зенитных ракетных комплексов С-400 ради получения американский истребителей «пятого поколения» F-35. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность продажи Турцией С-400, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом (конечного пользователя. — прим. ред.), в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала», — отметил он.

В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользователя, уточнил Лавров.

Накануне турецкая газета Cumhuriyet писала о том, что Турция проинформировала США о намерениях не использовать комплексы С-400 в обмен на продажу истребителей. В публикации издания содержится информация со ссылкой на американскую прессу, что Анкара также может продать С-400 Пакистану и Индии.

До этого сообщалось, что Турция собирается использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока не создаст аналогичные системы для обеспечения своей безопасности.

Ранее в Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО.

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