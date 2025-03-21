Трамп рассказал об обсуждении раздела территорий в украинском конфликте

Прямо сейчас ведутся переговоры по вопросам раздела территорий Украины и полному прекращению огня между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома, сообщает ТАСС.

По его мнению, «очень скоро» стороны смогут добиться полного прекращения огня, а затем будет заключено соглашение.

«Cейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», — сказал американский лидер.

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

До этого госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Ранее в Германии заявили, что Путин и Трамп обсудили «раздел» Украины.