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Генсек ЮНКТАД 24 марта посетит с визитом Россию

Зампред генсека ООН: глава ЮНКТАД Ребека Гринспан 24 марта посетит Россию
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак анонсировал предстоящий визит генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан в Российскую Федерацию 24 марта. Об этом он рассказал в беседе РИА Новости.

«Ребека Гринспан и ее команда проведут следующую консультацию с Российской Федерацией 24 марта», — подчеркнул Хак.

По его словам, цель визита – обсуждение хода реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией в сфере продовольственной безопасности. Как отметил чиновник, встреча станет очередным этапом регулярных консультаций по данной тематике.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. В ходе переговоров подробно обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным выходом на мировые рынки российской сельскохозяйственной продукции. Также дипломаты коснулись темы глобальной продовольственной безопасности.

Ранее ученые заявили, что из-за повышения температуры глобальная продовольственная безопасность может оказаться под угрозой.

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