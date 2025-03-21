Генсек ЮНКТАД 24 марта посетит с визитом Россию

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак анонсировал предстоящий визит генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан в Российскую Федерацию 24 марта. Об этом он рассказал в беседе РИА Новости.

«Ребека Гринспан и ее команда проведут следующую консультацию с Российской Федерацией 24 марта», — подчеркнул Хак.

По его словам, цель визита – обсуждение хода реализации меморандума о взаимопонимании между ООН и Россией в сфере продовольственной безопасности. Как отметил чиновник, встреча станет очередным этапом регулярных консультаций по данной тематике.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. В ходе переговоров подробно обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным выходом на мировые рынки российской сельскохозяйственной продукции. Также дипломаты коснулись темы глобальной продовольственной безопасности.

Ранее ученые заявили, что из-за повышения температуры глобальная продовольственная безопасность может оказаться под угрозой.