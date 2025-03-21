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Замглавы МИД РФ обсудил с турецким послом экспорт российской сельхозпродукции

Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции из РФ на мировые рынки
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Александр Кряжев/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. В ходе переговоров подробно обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным выходом на мировые рынки российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, говорится в сообщении российского МИД.

Также дипломаты подняли тему глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, рассматриваемым в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее, включая ситуацию на Ближнем Востоке, с особым акцентом на кризис в Сирии.

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе турецкой стороны.

Сообщалось, что власти Соединенных Штатов ввезли на территорию страны российские удобрения на рекордную сумму в $85,5 млн. В начале 2025 года компании из США увеличили закупки удобрений из РФ на 20%, до $85,5 млн. Данный показатель стал максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года.

Ранее Лавров отреагировал на обвинения Запада в адрес РФ в сфере продовольствия.

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