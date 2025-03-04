Важнейшие продовольственные культуры мира под угрозой из-за повышения температуры, выяснили ученые

Ученые из Университета Аалто выяснили, что повышение глобальных температур на более чем 1,5°C может привести к значительному сокращению разнообразия сельскохозяйственных культур. Это существенно повлияет на продовольственную безопасность. Работа опубликована в журнале Nature Food (NF).

Исследователи сосредоточились на том, как изменение температуры, осадков и засушливость повлияют на условия выращивания 30 основных сельскохозяйственных культур. Оказалось, что низкие широты будут значительно более уязвимы к изменениям климата, чем средние и высокие широты. В этих районах до половины сельскохозяйственного производства может оказаться под угрозой.

«Потеря разнообразия культур приведет к сокращению доступных продуктов, что затруднит получение необходимых калорий и белков», — объяснила Сара Хейконен, ведущий исследователь работы.

Особенно под угрозой находятся тропические корнеплоды, такие как ямс, а также злаки и бобовые. В Субсахарской Африке, где последствия глобального потепления могут быть наиболее ощутимыми, до 75% текущего производства может пострадать при увеличении температуры на 3°C.

В то же время, районы с более высокими широтами, вероятно, сохранят плодородные земли, но изменения в климате могут привести к перераспределению сельскохозяйственных культур. Также эти регионы могут испытать увеличение разнообразия культур.

«Изменение климата — это появление новых вредителей и экстремальных погодных условий», — добавил профессор Матти Кумму, старший автор исследования.

Для того чтобы справиться с угрозой, в низких широтах могут потребоваться меры, направленные на повышение урожайности, такие как улучшение доступа к удобрениям и орошению. Однако ученые предупреждают, что в условиях продолжающегося потепления эти меры не всегда смогут гарантировать стабильность сельскохозяйственного производства.

«Чтобы сохранить продовольственную безопасность, нам нужно не только смягчить изменения климата, но и адаптироваться к его последствиям», — подчеркнула Хейконен.

Ранее ученые выяснили, что более крупные животные подвергаются большему риску развития рака.