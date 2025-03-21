В США рассказали, что именно Зеленский настоял на телефонном разговоре с Трампом

Келлог: именно Зеленский просил Трампа о телефонном разговоре

Именно президент Украины Владимир Зеленский недавно запрашивал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью ABC News.

По его словам, Трамп «великодушно» на это согласился.

«Две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. Когда его вывели из Белого дома, президент сказал: «С меня хватит». Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», — считает Келлог.

Спецпредставитель американского президента также отметил, что перед встречей в Овальном кабинете Зеленского готовили сенаторы США и призывали не играть на публику.

19 марта Трамп сообщил, что разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины по решению конфликта.

Вечером 19 марта сообщалось о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня.