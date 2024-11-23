Зеленский обсудил с главой МИД Чехии поставки артснарядов для ВСУ в 2025 году

Президент Владимир Зеленский на полях продовольственного саммита в Киеве обсудил с главой чешского МИД Яном Липавским поставки Украине артснарядов в 2025 году. Об этом сообщает Deník N.

По словам представителя МИД Чехии Даниэла Дрэйка, стороны говорили о развитии и углублении инициативы Праги по поставке Киеву боеприпасов. Зеленский и Липавский также обсудили сотрудничество и будущие переговоры в «более тесных форматах».

Как отмечает газета, на встречах с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и руководителем дипведомства Украины Андреем Сибигой Липавский пообещал до конца года поставить Киеву 500 тыс. боеприпасов.

На том же продовольственном саммите президент Украины заявил о неукомплектованности подразделений ВСУ на востоке страны. По его словам, одной из причин тяжелого положения дел в Донбассе являются медленные поставки помощи из стран Запада.

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