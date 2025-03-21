Политолог: не стоит беспокоиться о том, что США приберут Украину к рукам

Политолог Владимир Корнилов в беседе с kp.ru прокомментировал состоявшиеся телефонные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которых глава Белого дома предложил вдобавок к украинским недрам передать под контроль американцев еще и атомные электростанции (АЭС).

По мнению эксперта, беспокоиться о том, что Вашингтон приберет к рукам всю Украину, нет смысла, поскольку подпись Зеленского, чей срок полномочий давно истек, ничего не стоит.

«Есть еще пара нюансов. Во-первых, если говорить о недрах, Киев торгует воздухом: заявленные месторождения труднодоступны и нерентабельны. И, во-вторых, даже если кто-то из зарубежных инвесторов и позарится на эти запасы, их разработка в условиях царящих на Украине правового беспредела и неистребимой коррупции обернется катастрофическими потерями», — добавил Корнилов.

20 марта Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники написала, что власти Соединенных Штатов хотят «выбить» для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе забрать украинские АЭС под свой контроль.

Ранее партия Порошенко потребовала встречи с Зеленским из-за идеи отдать США украинские АЭС.