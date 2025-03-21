Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» дает понять, насколько можно верить словам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие», — заявил он.
Песков отметил, что действия украинской стороны показывают, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала об этом международное сообщество.
Подразделения ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции ночью 21 марта. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала.
Позже Генштаб ВСУ заявили, что обвинения в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа» безосновательны и Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины.
Ранее полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео.