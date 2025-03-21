Песков: удар по станции «Суджа» показывает, насколько можно верить Зеленскому

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» дает понять, насколько можно верить словам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие», — заявил он.

Песков отметил, что действия украинской стороны показывают, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала об этом международное сообщество.

Подразделения ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции ночью 21 марта. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала.

Позже Генштаб ВСУ заявили, что обвинения в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа» безосновательны и Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины.

Ранее полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео.