Ушаков рассказал о разговоре с Путиным про Лаврова до его назначения главой МИД России

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим помощником Юрием Ушаковым интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России. Об этом Ушаков рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Беседа произошла в Нью-Йорке, когда Ушаков сопровождал Путина и, находясь рядом в машине, они обсуждали отношения РФ и Соединенных Штатов.

Путин тогда вдруг спросил Ушакова его о личных отношениях с Лавровым. Тот охарактеризовал их как близкие и товарищеские. Тогда президент, вспомнил Ушаков, поинтересовался, как он может оценить Лаврова.

«Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — рассказал Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что после этого назначение Лаврова на пост главы МИД РФ не стало для него неожиданностью.

Глава внешнеполитического ведомства РФ родился 21 марта 1950 года в Москве. В текущем году ему исполняется 75 лет. Он владеет тремя иностранными языками — английским, французским и сингальским.

Действующий руководитель МИД занял соответствующую должность в 2004 году и продолжает работать на этом посту 22-й год подряд. Это делает его настоящим «долгожителем» среди членов нынешнего кабинета министров.

Ранее МИД РФ поздравил Лаврова с 75-летием.