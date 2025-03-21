Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков рассказал о разговоре с Путиным про Лаврова до его назначения главой МИД России

«Звезда»: Ушаков рассказал об обсуждении с Путиным назначения Лаврова главой МИД
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим помощником Юрием Ушаковым интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России. Об этом Ушаков рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Беседа произошла в Нью-Йорке, когда Ушаков сопровождал Путина и, находясь рядом в машине, они обсуждали отношения РФ и Соединенных Штатов.

Путин тогда вдруг спросил Ушакова его о личных отношениях с Лавровым. Тот охарактеризовал их как близкие и товарищеские. Тогда президент, вспомнил Ушаков, поинтересовался, как он может оценить Лаврова.

«Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — рассказал Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что после этого назначение Лаврова на пост главы МИД РФ не стало для него неожиданностью.

Глава внешнеполитического ведомства РФ родился 21 марта 1950 года в Москве. В текущем году ему исполняется 75 лет. Он владеет тремя иностранными языками — английским, французским и сингальским.

Действующий руководитель МИД занял соответствующую должность в 2004 году и продолжает работать на этом посту 22-й год подряд. Это делает его настоящим «долгожителем» среди членов нынешнего кабинета министров.

Ранее МИД РФ поздравил Лаврова с 75-летием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами