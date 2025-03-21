В Приднестровье заявили о желании Украины возобновить работу консульства

Тирасполь продолжает поддерживать контакты с Киевом, в том числе обсуждая с ним возможность возобновления работы украинского консульского пункта. Об этом рассказал глава Приднестровья Вадим Красносельский, пишет РИА Новости.

Он отметил, что имеет возможность вести диалог с властями Украины через министерство иностранных дел.

«Я могу контактировать в случае необходимости. Я считаю, что это вполне нормально, разумно», — сказал Красносельский.

По его словам, Киев изъявил желание возобновить деятельность своего консульского пункта в Тирасполе. Глава непризнанной республики положительно отнесся к этой инициативе, так как сейчас на территории Приднестровья проживают около 80 тыс. украинских граждан.

«У них есть проблемы с документами. <...> Поэтому, конечно, если заработает консульский пункт <...> в Тирасполе, то людям будет легче», — подчеркнул Красносельский.

В конце января украинский лидер Владимир Зеленский внес предложение о поставках угля на Молдавскую ГРЭС, расположенную на территории Приднестровья. Комментируя эту инициативу, глава непризнанной республики назвал ее спекуляцией. Он сказал, что данный инфраструктурный объект работает на антраците. По этой причине уголь, который предлагает Киев, не подходит для функционирования станции.

Ранее в Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ.