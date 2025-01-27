В Приднестровье считают спекуляцией предложение Зеленского о поставках угля

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает спекуляцией предложение украинского президента Владимира Зеленского о поставках угля на Молдавскую ГРЭС, расположенную в городе Днестровск в Приднестровье. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Эти спекулятивные варианты, что мы дадим уголь, который будет отработан на Днестровской ГРЭС», — сказал он, отметив, что данная станция работает на антраците, а Украина же предлагает уголь, который не подходит по технологии для нее.

По его словам, переделка одного из двух блоков ГРЭС «при нормальных условиях» займет около года и обойдется в €50 млн.

Он добавил, что украинские энергетики бывали на Молдавской ГРЭС и знают это. Президент непризнанной республики выразил недоумение тем, что Зеленский не информирован об этом.

15 января глава ПМР заявил, что Россия бесплатно поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия.

Ранее эксперт назвал способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.