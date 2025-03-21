Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине

Глава ФСБ России Александр Бортников встретился в Пекине с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Бортников выразил готовность решительно поддерживать друг друга с Китаем и совместно реагировать на вызовы безопасности», — говорится в сообщении.

По словам Сяохуна, отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться на высоком уровне под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что китайская сторона готова поддерживать многоуровневые встречи между правоохранительными органами и службами безопасности, а также укреплять партнерство в борьбе с терроризмом и с транснациональной преступностью.

В конце февраля Сергей Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

Ранее в Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа.