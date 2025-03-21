В Британии рассказали, как Зеленский осмелился бросить вызов Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызову президенту США Дональду Трампу, не согласившись с его идеей о контроле Америки над атомными электростанциями Украины. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Зеленский бросает вызов Трампу… Зеленский заявил , что «все атомные электростанции принадлежат народу Украины» после сообщений о том, что его американский коллега Дональд Трамп заявил, что переход атомной энергетики страны под контроль Америки станет для нее «лучшей защитой»», - говорится в сообщении издания.

Киев утверждает, что обсуждения касались только Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией, пишет британская газета.

21 марта Financial Times писала, что США добиваются новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Как отмечалось в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.