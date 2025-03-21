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В ГД внесли законопроекты по недопущению вмешательства во внутреннюю политику РФ

Яровая: в ГД внесли проекты по недопущению вмешательства во внутреннюю политику
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Максим Блинов/РИА Новости

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы (ГД) РФ Вячеславом Володиным внесла три законопроекта, направленных на недопущение вмешательства во внутреннюю политику РФ. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее цитирует ТАСС.

«По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина нами разработаны и сегодня внесены три законопроекта, которые направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику нашей страны‎», — сказала она.

Речь идет о следующих проектах законов. Судебные разбирательства предлагают сделать заочными в отношении любых лиц, которые находятся за границей и совершили преступления против безопасности РФ. За дискредитацию армии России и призывы к санкциям против РФ предлагают ввести наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За корыстное содействие международным организациям, где не участвует Россия, предложили назначать срок до 7 лет также с конфискацией.

Кроме того, по словам вице-спикера ГД, лиц, содействующих иностранным организациям вопреки интересам Российской Федерации, могут признать иноагентами.

До этого депутаты Госдумы подготовили три законопроекта, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.

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