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В Евросоюзе нашли способ обходить блокировку важных решений со стороны Венгрии

Politico: в ЕС нашли способ обхода блокировки важных решений Венгрией
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) разработали план, позволяющий обойти блокировку важных политических решений со стороны Венгрии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В материале ссылаются на прецедент 28 февраля, когда Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новому пакету военной помощи Украине. Текст документа, согласованный 26 из 27 стран объединения, был приложен к другим резолюциям, которые были единогласно одобрены государствами — членами сообщества.

Несмотря на отказ со стороны Венгрии, документ «все равно был выпущен как официальное заключение Евросовета».

«Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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