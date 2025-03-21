В Евросоюзе нашли способ обходить блокировку важных решений со стороны Венгрии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) разработали план, позволяющий обойти блокировку важных политических решений со стороны Венгрии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В материале ссылаются на прецедент 28 февраля, когда Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новому пакету военной помощи Украине. Текст документа, согласованный 26 из 27 стран объединения, был приложен к другим резолюциям, которые были единогласно одобрены государствами — членами сообщества.

Несмотря на отказ со стороны Венгрии, документ «все равно был выпущен как официальное заключение Евросовета».

«Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.