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В Европе рассказали, как обеспечат безопасность Украины без участия США

FT: Британия и Франция обеспечат безопасность Украины без участия США
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РИА Новости

Великобритания и Франция возьмут на себя инициативу по обеспечению безопасности Украины без США. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Мы видим это прямо сейчас: Великобритания и Франция берут на себя инициативу (по созданию сил обеспечения безопасности Украины. – прим. ред.) без участия американцев», — сообщил изданию неназванный чиновник.

Как напоминает FT, в ЕС продолжаются регулярные дискуссии во главе с Францией и Великобританией о формировании так называемой «коалиции желающих» по Украине. Речь также идет об инвестициях в европейскую оборону. Эти дискуссии в ЕС не затрагивают США, пишет газета.

Французский президент Эммануэль Макрон отмечал, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Как заявил французский лидер, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее от Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС.

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