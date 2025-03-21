В Крыму отреагировали на слова Зеленского о ситуации на полуострове

Украинский лидер Владимир Зеленский нагло и цинично соврал о ситуации с туризмом в Крыму. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Зеленский публично, нагло и цинично врет, пытаясь обмануть, прежде всего, граждан Украины и европейцев», — подчеркнул он.

Зеленский, выступая 20 марта перед журналистами в Осло, заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ на это ответили, что полуостров является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республика готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень.

Ранее в Крыму рассказали, что Украина получит вместо полуострова.