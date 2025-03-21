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В России рассказали, как Зеленский «расписался в нежелании прекратить конфликт»

Депутат ГД Нестеренко: Зеленский словами о конфликте расписался в нежелании мира
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Thomas Peter/Reuters

Своим заявлением о нежелании Киева заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения украинский лидер Владимир Зеленский расписался в нежелании мира. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко.

Украинский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после завершения которого пообщался с журналистами. Зеленский заявил, что в ходе беседы с американским коллегой выступил против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Как сказал глава государства, при таком развитии событий в его стране может появиться большое количество городов, напоминающих Берлин времен Холодной войны.

«В риторике и действиях Зеленского продолжаем наблюдать отсутствие стремления к мирному разрешению конфликта и соблюдению достигнутых договоренностей», — подчеркнул он.

Зеленский, по оценке депутата, фактически расписался в нежелании прекращать конфликт.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявлял, что торг президента Украины Владимира Зеленского относительно прекращения конфликта в республике неуместен.

Ранее Зеленский заявил, что не обсуждал с США контроль над всеми АЭС.

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