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Политолог объяснил, почему Зеленский вспомнил о послевоенном Берлине

Политолог Скачко: Зеленский вспоминает Берлин, поскольку не хочет перемирия
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Efrem Lukatsky/AP

Мнимое беспокойство президента Украины Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения, аналогичных послевоенному Берлину, связано с его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

«В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», — отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленский намеренно игнорирует тот факт, что ответственность за опустевшие города, разделенные линией фронта, лежит именно на Киеве.

Накануне украинский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после завершения которого пообщался с журналистами. Зеленский заявил, что в ходе беседы с американским коллегой выступил против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Как сказал глава государства, при таком развитии событий в его стране может появиться большое количество городов, напоминающих Берлин времен Холодной войны.

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