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Зеленский не обсуждал с США контроль над всеми АЭС

Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время прошедшего накануне разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, а не передача под управление американской стороны всех оставшихся у республики атомных станций, как утверждают в Вашингтоне. Об этом заявил украинский лидер на YouTube-канале своего офиса.

По словам Зеленского, в ходе беседы затрагивалась АЭС, но речь не шла про сеть атомных станций, «а исключительно про одну — Запорожскую АЭС».

В совместном заявлении государственного секретаря США Марко Рубио и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенных 19 марта телефонных переговоров Трампа и Зеленского отмечается, что Соединенные Штаты могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, используя опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства.

В заявлении также говорится, что владение США этими станциями стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для энергоинфраструктуры республики в целом.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

Ранее на Украине оценили идею передать под контроль США атомные электростанции.

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