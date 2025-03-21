В Европе обсудили патрулирование неба Украины вместо отправки войск

Страны из «Коалиции желающих» задумались над патрулированием воздушного пространства и обеспечением морской безопасности Украины вместо отправки туда войск. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг отметил, что тематику переговоров сменили из-за отсутствия возможностей у Вооруженных сил Великобритании разместить на Украине достаточно военнослужащих после урегулирования конфликта.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что отправка «миротворцев» НАТО на территорию Украины будет означать войну с альянсом. Медведев рекомендовал Макрону и Стармеру советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в Британии обсудили отправку истребителей Typhoon на Украину.