Лавров пошутил насчет англицизмов и «фактчекинга»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил из-за англицизма «фактчекинг» в речи журналиста на пресс-конференции — дипломат отметил, что его можно было бы заменить на «проверку фактов». Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам 2024 года, передает ТАСС.

«Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», — пошутил Лавров.

Вопрос был задан о задачах «Международной фактчекинговой организации» — меморандум о создании этого объединения был подписан на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве в конце 2024 года. Лавров добавил, что он понимает, что многие англицизмы заменить очень сложно из-за их емкости и удобности использования. Однако, как считает глава МИД России, «фактчекинг» таким не является.

До этого мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что в городе вышло постановление, которое запрещает использовать иностранные слова и выражения на городских вывесках.

В 2023 году сообщалось, что депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов, законопроект уже внесен в Госдуму. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, — «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.