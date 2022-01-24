Захарова рассказала о самом смешном фейке о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на статью французского издания Figaro, посвященную министру иностранных дел Сергею Лаврову, в которой его назвали «бескомпромиссным дипломатом с лицом без всякого намека на улыбку». Видео с фотографиями улыбающегося Лаврова она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова привела цитату из статьи о министре, где говорится, что «его лицо без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны».

«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось», — написала она.

Цитаты из материала в ролике сопровождаются снимками улыбающегося Лаврова, сделанными на разных мероприятиях.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале высмеяла материал Госдепа с «фактами» и «фейками». Представитель МИД России отметила, что еще более абсурдным является утверждение, что «ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток».