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Орбан раскритиковал Зеленского за «резкий тон» на саммите ЕС

Орбан назвал недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС
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Алексей Майшев/РИА Новости

Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи на саммите Евросоюза в Брюсселе было резким и недружественным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я бы не сказал, что он [Зеленский] сделал это по-дружески», — отметил он.

Орбан обратил внимание на то, что Зеленский своим поведением показывает, будто Украина уже стала членом ЕС.

«И поэтому он может позволить себе более резкий тон, хотя он в действительности этого не может», — подчеркнул премьер.

Незадолго до этого сообщалось, что на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины. Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении €40 млрд на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 млрд не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Ранее Зеленский попросил у ЕС минимум €5 млрд.

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