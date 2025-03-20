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Зеленский попросил у ЕС минимум €5 млрд

Зеленский попросил у ЕС еще как минимум €5 млрд на артиллерийские снаряды
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой предоставить еще «как минимум» €5 млрд для закупки артиллерийских снарядов. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Нам необходимы средства для приобретения снарядов для артиллерии. Мы были бы очень признательны за европейскую поддержку в размере как минимум €5 млрд», — заяв ил Зеленский.

20 марта на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины.

Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 миллиардов не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Сегодня в ходе саммита ЕС в Брюсселе Венгрия в очередной раз заблокировала принятие заявления по Украине. В итоге его поддержали только 26 стран. До этого Венгрия блокировала поддержку Украины на саммите 6 марта, не согласившись с формулировкой о «достижении мира через силу».

Ранее Зеленский порассуждал, сколько должны сохраняться санкции против России.

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