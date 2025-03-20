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СМИ: Италия и Франция затянули попытки ЕС закупить снаряды для Украины

Bloomberg: Италия и Франция тормозят выделение €5 млрд Украине на боеприпасы
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Kevin Lamarque/Reuters

Италия и Франция затянули согласование выделения €5 млрд Украине для закупок 2 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Попытка лидеров Европейского союза выделить €5 млрд ($5,4 млрд) на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией, что является еще одним признаком проблем, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку США Киеву», — пишет агентство со ссылкой на дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

По данным издания, итальянские дипломаты планируют рассмотреть больше финансовых и технических деталей перед согласованием помощи Киеву.

Незадолго до этого сообщалось, что на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины. Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении €40 млрд на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 млрд не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Ранее в Совфеде заметили, насколько непросто Европе содержать Украину.

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