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В Совфеде заметили, насколько непросто Европе содержать Украину

Сенатор Пушков: вопреки иллюзиям видно, насколько тяжело ЕС содержать Украину
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков заявил, что уже сейчас видно, насколько непросто Европе содержать Украину. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал отказ стран ЕС утверждать план Кайи Каллас о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева.

«Вопреки иллюзии, которую пытаются создать фон дер Ляйен и Ко, о неограниченных финансовых ресурсах Европы, это далеко от реальности. <…> Одно дело — финансово поддерживать Киев вместе с США, а в военном плане — будучи на подхвате у США. И совсем другое — тянуть это самим», — написал Пушков.

По его словам, Европе в одиночку придется поддерживать Украину, если она продолжит следовать своей старой формуле о помощи «столько, сколько потребуется». Парламентарий подчеркнул вероятность того, что США в этом вопросе отойдут в сторону согласно формуле Дональда Трампа о том, что «бесплатных завтраков, обедов и ужинов» для Киева более не будет.

До этого глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее Каллас отказалась назначать посла Евросоюза по мирным переговорам на Украине.

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