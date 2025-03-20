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Орбан заявил, что Евросоюз не понимает своего будущего

Орбан: ЕС барахтается, не понимая своего будущего
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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз теряет позиции на мировой арене, не имея четкого плана на будущее и накапливая долги. Его слова передает РИА Новости.

Он также обвинил ЕС в изоляции от ключевых игроков — США, России и Китая — и подчеркнул, что Венгрия не намерена следовать этим курсом.

«Евросоюз барахтается, даже не понимая, есть ли у него будущее и из чего оно должно состоять. США обладают силой и ресурсами, а ЕС лишь копит кредиты, из-за которых он может не выжить», — заявил политик.

По словам Орбана, предыдущая администрация США совместно с ЕС продвигала план по расширению НАТО к границам России и интеграции Украины в западную военную систему. Однако нынешние власти Вашингтона отказались от этой «безответственной авантюры», сосредоточившись на поиске мирного урегулирования, тогда как Брюссель продолжает действовать по устаревшему сценарию.

«ЕС изолирует себя от крупнейших держав, а его экономика держится на займах. Мы превратились в «беззубого льва», — отметил Орбан.

До этого венгерский премьер заявил, что Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств.

Ранее Орбан рассказал о потерях Венгрии за три года.

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