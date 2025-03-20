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Орбан заявил о скором развале Европы

Орбан: Европа развалится на глазах, если не заменить либералов в Брюсселе
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Европе нужно новое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Орбан считает, что из Еврокомиссии «необходимо удалить сеть агентов Сороса», а из Европарламента — «коррумпированных лоббистов».

Орбан заявил, что в Брюсселе «понадобится чистка», которую «проводят наши друзья в Америке».

До этого премьер Венгрии заявил, что лидеры Европейского союза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и ради этого требуют от нее продолжения конфликта с Россией.

По его словам, европейские страны «с головой окунулись» в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир. Сравнив руководство Евросоюза с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, Орбан подчеркнул, что нынешняя «империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать», и инструментом этой колонизации является война.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.

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