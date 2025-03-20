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Орбан рассказал о потерях Венгрии за три года

Орбан: Венгрия из-за кризиса, санкций и потери рынка в РФ лишилась €22 млрд
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась €22 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изменились международные цены на газ, и мы от этого многое потеряли. Рыночная среда изменилась, и поэтому кредиты можно было получить только под более высокие процентные ставки, так что тут имеем потерю процентов», — рассказал Орбан.

Также, по его словам, Венгрия потеряла российский экспортный рынок из-за санкций.

Он отметил, что в общей сложности сумма потерь для страны составила €22 миллиарда евро или в пересчете на каждую венгерскую семью — более €6200.

До этого Орбан заявил, что Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств. Он также заявил, что в Брюсселе «понадобится чистка», которую «проводят наши друзья в Америке».

Ранее Орбан обвинил ЕС в намерении колонизировать Украину.

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