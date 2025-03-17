RT: США намерены переместить военную технику из Германии на полигон в Армении

Соединенные Штаты хотят переместить военную технику из Германии на полигон в Армении. Об этом сообщает RT со ссылкой на документацию.

Отмечается, что перевозка техники будет осуществляться через территорию Грузии. Она запланирована на 16 июля и должна продлиться до 7 августа. Возвращение в Германию запланировано на период с 21 августа по 20 сентября 2025 года.

«Всего планируется перевезти 151 единицу оборудования, включая транспорт, генераторы и специализированные контейнеры», — говорится в сообщении.

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, действия американских войск в Армении создают условия для усиления влияния США в Закавказье.

До этого эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) заявили, что ежегодный объем экспорта российских вооружений в перспективе следующих четырех лет после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине достигнет $17-19 млрд.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие пытаются копировать армии других стран.