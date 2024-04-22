Новое российское оружие пытаются копировать армии других стран

Вооруженные силы других стран активно пытаются копировать первую в мире модульную компактную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», которая состоит на вооружении российской армии. Об этом РИА Новости сообщил разработчик РЭБ Станислав.

«Сегодня «Волнорез» активно пытаются скопировать и за рубежом. В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и законодателями мод. Когда «Волнорезы» только появились, про них написали западные СМИ, назвав их ни много ни мало «новым оружием [президента России Владимира] Путина», — сказал специалист.

Он отметил, что сейчас ни у одной армии нет аналогов «Волнореза», поскольку до его появления в Вооруженных силах РФ в мире не существовало модульной компактной системы РЭБ как класса.

До этого сообщалось, что военные ВСУ с помощью FPV-дронов всю ночь пытались атаковать оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», но не смогли ее поразить, поскольку на ней был установлен мобильный комплекс РЭБ «Волнорез».

Ранее «Волнорез» не дал ВСУ повредить внедорожник с военными.