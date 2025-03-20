Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия пообещала ответ на выход Польши и стран Балтии из конвенции по минам

МИД: Россия даст ответ в случае выхода Польши и Балтии из конвенции по минам
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Намерение Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является показательным примером вольного отношения этих государств к своим международно-правовым обязательствам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Вместе с тем она заявила, что данные страны Запада готовы отказаться от таких обязательств «буквально в любую секунду — тогда , когда им вздумается, тогда, когда им выгодно, когда им это пригодится».

Дипломат также отметила, что активные усилия по выходу Польши и балтийских государств по выходу из конвенции приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе, деградации ситуации в области региональной международной безопасности. Захарова сообщила, что РФ предпримет ответные меры, в том числе военно-технического характера, в случае принятия соответствующего решения данных стран. Это будет сделано в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, подчеркнула она.

18 марта министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии заявили об ухудшении безопасности из-за Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин и рекомендовали выйти из нее.

Международная кампания за запрещение противопехотных мин, основанная в 1992 году, объединяет неправительственные организации по всему миру. Ее основные цели включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам таких боеприпасов и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, которую подписали 163 страны. Этот документ запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, обязывая участников уничтожать их запасы. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года и стала ключевым инструментом гуманизации военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Польша может заминировать границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами