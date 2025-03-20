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Зеленский порассуждал, сколько должны сохраняться санкции против России

Зеленский: санкции должны сохраняться, пока Россия не компенсирует ущерб Украине
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз сохранять санкции против России, пока она не «заплатит» за якобы нанесенный республике ущерб. Его слова с выступления перед лидерами ЕС приводит «Европейская правда».

Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию должно продолжаться, а текущие дипломатические усилия мирного урегулирования не должны означать, что это давление нужно ослабить.

«Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб, причиненный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия», — сказал Зеленский.

Он призвал Европу совместно с США «давить» на Россию, чтобы «принудить» ее к миру.

13 марта представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что страны ЕС не обсуждают смягчение санкций против РФ, а рассматривают новый пакет рестрикций.

Ранее в Евросоюзе оценили шаги к прекращению конфликта на Украине.

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