Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Даже эта структура не могла поступить иначе, нежели сказать, что все, что было вокруг Дома профсоюзов, – это абсолютный беспредел киевских властей», — сказала дипломат.

Захарова допустила, что решение ЕСПЧ может быть оспорено.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

13 марта 2025 года ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

Ранее Рогов назвал последствия для Украины из-за решения ЕСПЧ по трагедии в Одессе.