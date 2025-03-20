В Госдуме оценили готовность Зеленского встретиться с представителями России

Позиция украинского лидера Владимира Зеленского о готовности взаимодействовать и встречаться с представителями России непостоянна и меняется в зависимости от ситуации. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она указала, что Зеленский регулярно меняет свое мнение, эмоционально реагируя на те или иные вещи. Он понимает, что «не совсем легитимный президент», и ему надо переизбираться, считает Журова.

«Если мы говорим про мирное соглашение, то потом с юридической точки зрения, например, украинский народ сможет опротестовать это решение. Думаю, что наши юристы-международники и дипломаты, прорабатывая эту тему, понимают, что надо не допустить такой исход. Подписывать должен только тот, кто на это имеет право», — сказала депутат.

По ее словам, Зеленский сначала говорит одно, а потом другое. Это зависит от того, с кем глава Украины встречался и общался до этого, сказала парламентарий.

До этого Владимир Зеленский, говоря о возможной встрече делегаций РФ и Украины, заявил, что это не будет большой проблемой.

Ранее в Евросоюзе оценили шаги к прекращению конфликта на Украине.