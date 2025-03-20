Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили готовность Зеленского встретиться с представителями России

Депутат Журова отметила изменчивость позиции Зеленского по переговорам с Россией
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Позиция украинского лидера Владимира Зеленского о готовности взаимодействовать и встречаться с представителями России непостоянна и меняется в зависимости от ситуации. Об этом «Ленте.ру» заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она указала, что Зеленский регулярно меняет свое мнение, эмоционально реагируя на те или иные вещи. Он понимает, что «не совсем легитимный президент», и ему надо переизбираться, считает Журова.

«Если мы говорим про мирное соглашение, то потом с юридической точки зрения, например, украинский народ сможет опротестовать это решение. Думаю, что наши юристы-международники и дипломаты, прорабатывая эту тему, понимают, что надо не допустить такой исход. Подписывать должен только тот, кто на это имеет право», — сказала депутат.

По ее словам, Зеленский сначала говорит одно, а потом другое. Это зависит от того, с кем глава Украины встречался и общался до этого, сказала парламентарий.

До этого Владимир Зеленский, говоря о возможной встрече делегаций РФ и Украины, заявил, что это не будет большой проблемой.

Ранее в Евросоюзе оценили шаги к прекращению конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами