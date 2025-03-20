Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Сербии

Захарова: Россия надеется, что обстановка в Сербии нормализуется в скором времени
close
РИА «Новости»

Россия надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Сербии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в Сербии.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса.

19 марта 2025 года Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии приняла отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Как уточнила спикер парламента Ана Брнабич, новое правительство начнет формироваться с 20 марта.

Ранее Вучич назвал условие для отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами