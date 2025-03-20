В МИД РФ выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Сербии

Захарова: Россия надеется, что обстановка в Сербии нормализуется в скором времени

Россия надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Сербии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы неоднократно подчеркивали и считаем наиболее правильным как можно скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые бы позволили государству вернуться к нормальному функционированию», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в Сербии.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса.

19 марта 2025 года Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии приняла отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Как уточнила спикер парламента Ана Брнабич, новое правительство начнет формироваться с 20 марта.

Ранее Вучич назвал условие для отставки.