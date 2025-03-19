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Вучич назвал условие для отставки

Вучич заявил, что уйдет в отставку после подтверждения данных о звуковой пушке
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся данные о применении силами безопасности звуковой пушки против протестующих. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала TV Pink.

«Вот я говорю вам прямо сейчас — если наши силы использовали звуковую пушку, «Вихрь», как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — сказал сербский лидер.

О применении «звуковой пушки» заявлял бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош. По его словам, 15 марта во время 15 минут молчания на акции в Белграде полиция якобы применила данное устройство. В результате возник шум, который обеспокоил демонстрантов.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» заявила о планах обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде. Протестующие требуют от специального докладчика всемирной организации по вопросу о правах на свободу мирных собраний Джини Ромеро отреагировать на произошедшее.

Ранее Сербия пригласила спецслужбы РФ и США для расследования применения звуковой пушки.

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