Фицо заявил о готовности Словакии наложить вето на санкции ЕС против России

Фицо: Cловакия может наложить вето на принятие ЕC новых санкций против России

Словакия может наложить вето на принятие Европейским союзом новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

По его словам, Братислава не может настаивать на принятии рестрикций «за любую цену». Глава кабмина допустил, что словацкая сторона не согласится на введение санкционных ограничений, поскольку сочтет, что они нацелены против шагов по мирному урегулированию украинского конфликта, которые сейчас осуществляются.

«Мы готовы наложить вето, если будем понимать, что новые санкции являются чем-то, что должно препятствовать процессу мирного урегулирования», — сказал он.

Политик также заявил, что в ближайшие недели или месяцы могут быть отменены все антироссийские санкции ЕС. По мнению политика, для имиджа ЕС очень опасно, если сообщество останется единственной политической силой, которая хочет продолжения конфликта.

«Уже [практически] никто не желает воевать. <…> Остались только страны ЕС, которые постоянно поднимают вопрос [о бряцании] оружием», — подчеркнул Фицо.

13 марта представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что страны ЕС не обсуждают смягчение санкций против РФ, а рассматривают новый пакет рестрикций.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.